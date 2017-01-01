文字サイズを変更する
HOME
>
群馬県のニュース
群馬県のニュース
ツイート
６高校新聞部が紙面作り学び合う 富岡製糸場や周辺取材
更新日時：2017年2月5日(日) AM 11:00
県内６高校の新聞部が一堂に会した「生徒紙面技術講習会」が４日、富岡市の富岡東高を主会場に初開催された。
約60人の部員が班ごとに富岡製糸場やその周辺を取材し、手書きの新聞を制作した。他校の部員と協力した制作過程で互いの技術や方法を学び、吸収し合った。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
書き上げた記事を貼り合わせる生徒
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
群馬県のニュースヘッドライン
完全給食 県内公立中学は97％ 全国平均上回る
雪照らす火柱みこしも熱気 片品・越本御神火祭
アウトドア指導者の全国最終選考に みなかみの田中正人さん
６高校新聞部が紙面作り学び合う 富岡製糸場や周辺取材
冬の赤城で雪遊び満喫 犬ぞりレースも
《片品スキーＩＨ》小林朔太郎（長野原）が複合準Ｖ
《ぐるっと点検ぐんま》伝統野菜 地域おこしに一役
《Sceneぐんま》上州沼田真田丸展 “丸ロス”癒やす
群馬県のニュース 週間ランキング
上武道路40.5キロ 来月19日全線開通 ･･･
イトーヨーカドー藤岡店 41年の歴史･･･
セーブオンとローソン提携 “お膝･･･
変わる玄関口・高崎駅 大型店競合 ･･･
深夜にバッテリー25個盗難 前橋の会･･･
焼きそば人気店 60年の歴史に幕 高･･･
追突され女性死亡 伊勢崎の北関東･･･
太田市が公認キャンプ地 断念 19年･･･
節分祭なのに… 福引き景品が盗難･･･
トラクター窃盗団 ベトナム人４人摘･･･
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
秋季関東高校野球 勝ち上がり
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信