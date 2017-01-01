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群馬県のニュース

６高校新聞部が紙面作り学び合う　富岡製糸場や周辺取材 

更新日時：2017年2月5日(日) AM 11:00
　県内６高校の新聞部が一堂に会した「生徒紙面技術講習会」が４日、富岡市の富岡東高を主会場に初開催された。

　約60人の部員が班ごとに富岡製糸場やその周辺を取材し、手書きの新聞を制作した。他校の部員と協力した制作過程で互いの技術や方法を学び、吸収し合った。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

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