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群馬県のニュース

【お知らせ】高校野球群馬大会　育英、健大登場　「じょうもばいる」で全試合速報中 

更新日時：2017年7月9日(日) AM 09:00
　９日は高校野球群馬大会第２日です。センバツ組の前橋育英、健大高崎が上毛新聞敷島、高崎城南の両球場で初戦に臨んでいます。

　上毛新聞携帯サイト「じょうもばいる」(課金制、月額300円＋税）で全試合、経過を速報しています。

　※スマートフォン、タブレット（ドコモ、au、ソフトバンク）でトップページより「全国高校野球選手権群馬大会速報」にお進みください（ＰＣからはNEWSmart案内ページにリンクします）。

　８日の結果はこちら。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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