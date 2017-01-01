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群馬県のニュース

交通安全願い　僧侶７人水行　沼田 

更新日時：2017年2月3日(金) AM 06:00
　交通安全を祈願する水行が２日、群馬県沼田市坊新田町の妙光寺（田代経量住職）に隣接する認定こども園沼田幼稚園（田代浩敬園長）で行われた。

　雪がちらつく中、冷たい水で身を清めた僧侶が、新年の安全への願いを込めた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

交通安全大祈祷会で水行を行う僧侶

 

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