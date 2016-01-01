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八ツ場に346億円 国交省概算要求
更新日時：2016年8月30日(火) AM 11:00
国土交通省は29日、2017年度予算の概算要求を発表した。
群馬県長野原町で建設が進む八ツ場ダムは、本体工事を含む事業費として、16年度当初予算比で56％増の346億円を盛り込んだ。概算要求の総額は15％増の６兆6654億円。
※詳しくは
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