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楽器弾けたよ うまいでしょ 伊勢崎で11園の園児500人
更新日時：2017年1月8日(日) AM 06:00
群馬県内の保育園や幼稚園でつくる「ぐんまKids♪Music」（池田祥子会長）は７日、伊勢崎市文化会館で「第31回幼児音楽フェスティバル」を開いた。
11園の園児約500人が元気いっぱいに楽器を演奏した。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
ステージで演奏を披露する園児
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