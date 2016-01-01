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群馬県のニュース

楽器弾けたよ うまいでしょ　伊勢崎で11園の園児500人 

更新日時：2017年1月8日(日) AM 06:00
　群馬県内の保育園や幼稚園でつくる「ぐんまKids♪Music」（池田祥子会長）は７日、伊勢崎市文化会館で「第31回幼児音楽フェスティバル」を開いた。

　11園の園児約500人が元気いっぱいに楽器を演奏した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

ステージで演奏を披露する園児

 

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