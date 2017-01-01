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群馬県のニュース

雪照らす火柱みこしも熱気　片品・越本御神火祭 

更新日時：2017年2月5日(日) AM 11:00
　生活に欠かせない火に感謝し、家内安全を祈願する越本御神火祭（ごしんびさい）が４日夜、片品村越本の中里広場で開かれ、火柱に照らされた雪の上をみこしが練り歩いた＝写真。
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