文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

高校生読書体験記コンクール　片山さん（高女）県代表 

更新日時：2017年10月19日(木) AM 06:00
　第37回全国高校生読書体験記コンクール（一ツ橋文芸教育振興会主催、集英社など後援）の群馬県審査会が18日、前橋市の上毛新聞社で行われ、最高賞の優良賞に高崎女子高２年、片山紀子さんの「『私』の夢に向かって」が選ばれた。

　県代表として中央選考会に送られる。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ