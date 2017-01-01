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群馬県のニュース

【速報】前橋市に避難勧告 

更新日時：2017年10月23日(月) AM 09:00
　前橋市災害対策本部は23日午前9時10分、利根川の上福島水位観測所の水位がはんらん危険水位を超えたとして、既に出されている下新田町などの避難準備・高齢者等避難開始を避難勧告に切り替えた。

　【対象地域】下新田町、下川渕地区全町、上佐鳥町、下佐鳥町、宮地町、橳島（ぬでしま）町、西善町、中内町

　【開設避難所】東中学校、広瀬中学校
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