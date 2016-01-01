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群馬県のニュース

感染性胃腸炎が急増　丁寧な手洗い呼び掛け 

更新日時：2016年12月14日(水) AM 06:00
　ノロウイルスなどを原因とする感染性胃腸炎の患者が群馬県をはじめ全国で急増している。

　第49週（５～11日）の１医療機関当たりの患者数は全県で17.41人と流行警報の基準となる20人に迫り、桐生など４地区は20人を超えた。

　県は感染防止のため、手洗いの徹底や吐しゃ物を適切に処理するよう呼び掛けている。
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