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群馬県のニュース

中曽根氏3593万円で16位　改選参院議員の資産 

更新日時：2017年1月5日(木) AM 11:00
　国会議員資産公開法に基づき、2016年７月の参院選で当選した議員121人の資産報告書が４日、公開された。

　群馬選挙区の中曽根弘文氏（自民）が対象となり、土地や建物を合わせた資産の総額は3593万円で、16位だった。
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