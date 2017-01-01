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群馬県のニュース

甘い香り　洋ラン230鉢　高崎 

更新日時：2017年1月12日(木) AM 11:00
　群馬蘭協会（若山宏会長）主催の第47回群馬洋蘭展が11日、高崎市の高崎高島屋で始まった。

紫やピンク、黄など色鮮やかな花を付けた洋ランが甘い香りを漂わせ、訪れた人を楽しませている＝写真。16日まで。
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