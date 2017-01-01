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群馬県のニュース

火事から守れ　高山社跡で訓練　藤岡 

更新日時：2017年2月6日(月) AM 11:00
　世界文化遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産の一つ、高山社跡（群馬県藤岡市高山）の防火訓練が５日行われた。

　市職員や消防関係者、住民ら約60人が出火時の対応を学んだ＝写真＝。
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