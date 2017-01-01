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群馬県のニュース

五嶋龍さんトークショー　高崎公演「特別な演奏」 

更新日時：2017年2月6日(月) AM 11:00
　バイオリニストの五嶋（ごとう）龍さんが５日、群馬県高崎市の高崎高島屋でトークショーを行った。

　出演予定のベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団の高崎公演（３月14日、群馬音楽センター）への意気込みなどを語った。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

コンサートについて話す五嶋さん

 

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