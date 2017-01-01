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群馬県のニュース

叙勲と褒章42人に栄誉　県庁で伝達式 

更新日時：2017年5月10日(水) AM 11:00
　春の叙勲・褒章と危険業務従事者叙勲の伝達式が９日、群馬県庁昭和庁舎で開かれ、地方自治、消防、保健福祉、労働の各分野の県内受章者42人が、大沢正明知事から勲章や褒章などを受け取った＝写真。
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