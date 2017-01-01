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群馬県のニュース

安全運転お願いします　児童４人が一日署長　伊勢崎署 

更新日時：2017年7月12日(水) AM 11:00
　夏の県民交通安全運動の開始に合わせ、伊勢崎署（岡田浩署長）は11日、群馬県伊勢崎市の同署で出動式を開いた。

　一日署長に委嘱された伊勢崎あずま小の６年生４人が同署前の路上で、うちわを手渡しながらドライバーに安全運転を呼び掛けた＝写真。
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