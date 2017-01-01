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村民ぐるみ 34競技に汗 上野村体育祭
更新日時：2017年10月9日(月) AM 05:00
群馬県上野村体育祭（村、村体育協会主催）が８日、村総合グラウンドで開かれ、村人口の６割超にあたる約800人が秋晴れの下、心地よい汗を流した。
小学生の徒競走＝
写真
＝や園児の遊戯、綱引きや地区対抗のボール蹴りリレーなど34競技を実施、「上野音頭」を全員参加で踊るなど、年齢を超えて交流を深めた。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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