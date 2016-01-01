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群馬県のニュース

「平地の３県境」どこ？　問い合わせ後絶たず 

更新日時：2016年9月8日(木) AM 06:00
　群馬県板倉町と埼玉県加須市、栃木県栃木市の境界線の画定後、「平地の３県境」を訪れる人が増えているが、場所がわかりづらいため、地域住民や近隣施設に道を尋ねる人が後を絶たない状況になっている。

　４月に県境画定に伴う調印式の様子が報じられると、一目見ようと訪れる人が急増した。青森や岡山など遠方が来る人もいるという。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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