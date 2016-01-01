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群馬県のニュース

迫力 見事な竜の天井画　藤岡・光徳寺で本堂落慶法要 

更新日時：2016年11月21日(月) AM 06:00
　群馬県藤岡市藤岡にある光徳寺（竹市文光住職）の本堂落慶法要が20日、同寺で営まれ、檀家だんから約200人が参加して本堂完成を祝った。

　築500年を超えた本堂は老朽化のため解体された。日本画家の中島千波さんが手掛けた竜の天井画が飾られている。
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