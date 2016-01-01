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群馬県のニュース

最大限の人命保護　県国土強靱化計画で骨子案 

更新日時：2016年11月22日(火) AM 11:00
　群馬県は21日までに、事前防災や減災対策などの方向性を示す県国土強靱化（きょうじんか）地域計画（仮称）の骨子案をまとめた。

　国の国土強靱化基本法に基づく計画で、人命の最大限の保護などを基本目標として盛り込んだ。年度内の策定を目指す。
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