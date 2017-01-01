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洋画と日本画女性像の魅力 桐生の大川美術館
更新日時：2017年1月12日(木) AM 11:00
群馬県桐生市小曽根町の大川美術館は、企画展「女性像の魅力」を行っている。
近現代の日本人画家約30人の作品60点を並べ、それぞれの作家が捉えた女性の美しさや官能的な表現を見比べることができる。３月26日まで。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
女性像の魅力を紹介する企画展
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