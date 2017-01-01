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群馬県のニュース

《新緑》グリーンフェスタにぎわう　伊勢崎・華蔵寺公園 

更新日時：2017年5月4日(木) AM 06:00
　グリーンフェスタ2017（群馬県伊勢崎市主催）が３日、同市の華蔵寺公園で始まった。

　芝生広場では大かるた取りが行われ、子どもたちが大きな上毛かるたの札を目指して走った＝写真
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