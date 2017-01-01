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群馬県のニュース

紫に染まる塔　新島学園中高　創立70周年でライトアップ 

更新日時：2017年6月10日(土) AM 06:00
　創立70周年を記念し、群馬県安中市の新島学園中高（岩間秀彬校長）は９日、礼拝堂脇にある塔のライトアップを始めた。

　高さ約30メートルの塔がスクールカラーの紫に染まった＝写真

　本年度は毎日点灯する予定。
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