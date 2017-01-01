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群馬県のニュース

伐採から集荷まで　みどりの女神　林業研修 

更新日時：2017年6月28日(水) AM 11:00
　「2017ミス日本みどりの女神」で、みどりの広報大使を務める野中葵さん（20）＝千葉県＝が27日、群馬県沼田市利根町の林野庁林業機械化センターで実技研修を受けた。

　林業機械を使い、安全に木材を集める技術を実践しながら学んだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

集荷作業を学ぶ野中さん

 

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