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群馬県のニュース

国際競争力 活躍できる人材育成　農業系高校ＧＡＰ授業 

更新日時：2017年7月21日(金) AM 11:00
　将来の農業経営に役立てようと群馬県内の農業系高校は２学期以降、農業生産工程管理（ＧＡＰ）を学ぶ授業を導入する。

　2020年東京五輪・パラリンピックの食材調達基準として注目されるＧＡＰを通して、食品の安全性や品質を担保する水準を学び、農業分野で活躍できる人材の育成を目指す。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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