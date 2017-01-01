文字サイズを変更する
HOME
>
群馬県のニュース
群馬県のニュース
ツイート
国際競争力 活躍できる人材育成 農業系高校ＧＡＰ授業
更新日時：2017年7月21日(金) AM 11:00
将来の農業経営に役立てようと群馬県内の農業系高校は２学期以降、農業生産工程管理（ＧＡＰ）を学ぶ授業を導入する。
2020年東京五輪・パラリンピックの食材調達基準として注目されるＧＡＰを通して、食品の安全性や品質を担保する水準を学び、農業分野で活躍できる人材の育成を目指す。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
群馬県のニュースヘッドライン
刑法犯最少6478件 防犯カメラが効果 県警上半期
平均寿命格差広がる 本県、死亡率減少幅41位
国際競争力 活躍できる人材育成 農業系高校ＧＡＰ授業
ＳＬきれいな姿に クラウドで修復費募る みなかみ
夏休み 楽しむぞ～！ 各校で終業式
来場者が作品に アーツ前橋「コレクション＋」展
補助犬同伴「ダメ」３カ所 群馬県内の主要文化施設
真田家から“挑戦状” きょうから沼田公園でクイズ
群馬県のニュース 週間ランキング
こけら落とし目前に… 太田市民会･･･
ネーミングライツ 名称変更に抵抗･･･
《高校野球群馬大会》16強が出そろう
映画「お前はまだグンマを知らない･･･
熱戦襲う熱中症 夏の高校野球群馬･･･
「お前はまだグンマを知らない」先･･･
「竜王戦を臨江閣で」 前橋市が対･･･
日本一やさしいトライアスロン 前･･･
クライミングの壁完成 五輪見据え･･･
日航社員が慰霊の園で清掃 安全へ･･･
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
高校野球 勝ち上がり
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信