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群馬県のニュース

【速報】上尾駅で人身事故　ＪＲ高崎線が運転見合わせ 

更新日時：2016年12月19日(月) PM 09:00
　ＪＲ東日本は19日、高崎線の上尾駅で発生した人身事故の影響により、同線と湘南新宿ラインの運転を午後９時７分ごろから同52分ごろまで見合わせたと発表した。

　午後10時現在、運転は再開しているが、事故の影響で遅れが出ている。
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