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群馬県のニュース

【速報】高崎線　運転見合わせ　午後８時運転再開見込み 

更新日時：2017年1月20日(金) PM 07:00
　ＪＲ高崎線は20日午後6時42分、北本～鴻巣駅間で人身事故が発生、上下線で運転を見合わせている。運転再開は午後８時ごろの見込み。
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