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群馬県のニュース

薬物摘発250人　覚醒剤が８割　16年県警 

更新日時：2017年2月17日(金) AM 11:00
　群馬県警が2016年に薬物事犯で摘発したのは250人で前年を５人上回ったことが16日、県警のまとめ（暫定値）で分かった。

　約６割が暴力団関係者だった。覚醒剤事犯の再犯者が過半数を占め、違法薬物の高い依存性をうかがわせた。
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