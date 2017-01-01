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群馬県のニュース

「地域発展　尽力に感謝」　県総合表彰 

更新日時：2017年5月16日(火) AM 11:00
　2017年度群馬県総合表彰の受賞者を一堂に集めた表彰式が15日、前橋市の群馬会館で開かれ、県政や地方自治、税務など24分野から選ばれた135人に大沢正明知事から表彰状が贈られた＝写真。
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