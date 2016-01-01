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群馬県のニュース

ちり払って誘客弾み　高崎駅前壁画「だるまの詩」 

更新日時：2016年10月5日(水) AM 06:00
　群馬県のＪＲ高崎駅西口の陶板壁画「だるまの詩」のちりを払う払拭ふっしょく会が４日行われた。

　ＪＲ東日本高崎支社や高崎市の関係者ら約30人が感謝の気持ちを込めて１年間の汚れを払った。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

竹ササで壁画のちりを払う参加者

 

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