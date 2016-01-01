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狂言の妙技 味わう 桐生 小学校で実演、所作
更新日時：2016年10月25日(火) AM 06:00
桐生市スポーツ文化事業団が主催する狂言の講師派遣事業が24日、市内６小学校を対象に始まり、西小の４～６年生計１５０人が、実演や所作の体験を通して伝統芸能の妙技に触れた。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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でご覧ください。
扇の扱い方を学ぶ児童
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