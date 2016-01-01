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群馬県のニュース

緑と紅葉“競演”　中之条 

更新日時：2016年10月30日(日) AM 11:00
　中之条町入山のチャツボミゴケ公園は、ビロードのようなチャツボミゴケの緑と、紅葉が同時に楽しめるスポットとして知られる＝写真。
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