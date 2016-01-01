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群馬県のニュース

明るく染まる300本の紅葉　桐生・崇禅寺 

更新日時：2016年11月23日(水) AM 06:00
　群馬県桐生市川内町の崇禅（そうぜん）寺（岩田真哉（しんさい）住職）は22、23の両日、県重要文化財の本尊阿弥陀（あみだ）如来像とライトアップした紅葉を見られる「燈花（とうか）会」を夜間に開いている＝写真。

　約３００本のモミジが赤やオレンジに染まり、ろうそくと電球が幻想的に照らしている。
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