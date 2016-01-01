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群馬県のニュース

氷上ワカサギ釣り　赤城大沼は９日解禁　漁協発表 

更新日時：2017年1月7日(土) AM 06:00
　群馬県の赤城大沼漁業協同組合は６日、前橋市の赤城大沼の氷上ワカサギ釣りを９日午前６時半に解禁すると決めた。

　氷厚は平均14センチで、解禁時期は例年並みという。遊漁期間は３月末までを予定している。
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