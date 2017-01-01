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群馬県のニュース

救助犬出動でＮＰＯと県が協定　災害時の要請を円滑化 

更新日時：2017年1月14日(土) AM 11:00
　災害時に行方不明者の捜索に当たる災害救助犬の出動要請を円滑に行うため、県は13日、ＮＰＯ法人「災害救助犬ネットワーク」（東京都）と救助犬の出動要請に関する協定を結んだ。
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