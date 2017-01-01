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群馬県のニュース

親子で命学ぶ　紙芝居や出産疑似体験　高崎のこども園 

更新日時：2017年7月4日(火) AM 06:00
　群馬県高崎市新町の認定こども園「新町かぜいろこども園」は園内で県助産師会の鈴木せい子会長や会員を講師に招いて命の授業を開いた。

　園児と、その保護者ら約80人が紙芝居などを通じて命の大切さを学んだ＝写真
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