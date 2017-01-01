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漫画で文学身近に　清家さん原画展　朔太郎らの作品着想 

更新日時：2017年7月14日(金) AM 06:00
　前橋市出身の詩人、萩原朔太郎らの作品をモチーフとした漫画「月に吠（ほ）えらんねえ」の原画展が、同市千代田町の前橋文学館で開かれている＝写真

第１話のほか、作者の清家雪子さんが展示に合わせて書き下ろした作品など33点を紹介している。10月９日まで。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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