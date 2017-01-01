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群馬県のニュース

現代アート　見て触れた　中之条ビエンナーレきょう閉幕 

更新日時：2017年10月9日(月) AM 11:00
　群馬県中之条町内を舞台に、１カ月にわたって開かれた現代アートの祭典「中之条ビエンナーレ2017」（町、実行委、運営委主催）が９日閉幕する。

　８日も多くの芸術愛好家や家族連れが訪れ、国内外から参加した162組のアーティストの作品を楽しんだ。
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