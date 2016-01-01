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群馬県のニュース

鬼瓦 力強い表情　現代の名工・山口さん作品展　藤岡 

更新日時：2016年10月27日(木) AM 06:00
　「現代の名工」の鬼瓦職人、山口茂さん（64）＝群馬県藤岡市藤岡＝の作品展が26日、同市中心街の会遊亭で始まり、鬼瓦の“鬼気迫る”表情が来場者を圧倒している＝写真。

　11月６日まで。問い合わせは会遊亭（電話0274-25-8411）へ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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