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群馬県のニュース

風に揺れるルピナス2000本　伊勢崎の多賀谷さん方 

更新日時：2017年5月6日(土) AM 06:00
　群馬県伊勢崎市下道寺町の多賀谷義文さん（63）が自宅近くの畑で育てているルピナスが見頃を迎えた。紫やピンクの花約2000本が、風に揺れながら咲き乱れている＝写真

　多賀谷さんは「通りかかったらぜひ見てほしい」と話している。
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