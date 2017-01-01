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群馬県のニュース

【速報】ザスパ今季初勝利　Ｊ２ 

更新日時：2017年5月7日(日) PM 06:00
　サッカーＪリーグ２部（Ｊ２）のザスパクサツ群馬は７日、アウエーの熊本市えがお健康スタジアムで熊本と対戦し、２－１で競り勝って今季初勝利を挙げた。

　ザスパは１勝10敗１分けで勝ち点４、順位は22位のまま。
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