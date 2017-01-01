育英、健大４強逃す 春季関東高校野球
更新日時：2017年5月23日(火) AM 06:00
【茨城＝本社取材班】高校野球の第69回春季関東地区大会第３日は22日、茨城県の水戸市民球場などで準々決勝４試合を行い、前橋育英は浦和学院（埼玉１位）に０－２、健大高崎は東海大相模（神奈川１位）に２－３で惜敗し、ともに４強進出を逃した。大会第４日は23日、同球場で準決勝２試合を行う。
▽準々決勝（水戸市民）
前橋育英（群馬１位）
０００ ０００ ０００－０
００１ ０１０ ００×－２
浦和学院（埼玉１位）
【前】根岸、丸山－戸部
【浦】近野、佐野－秋山
▽二塁打 秋山（浦）
▽準々決勝（ひたちなか市民）
東海大相模（神奈川１位）
１１０ ０００ １００－３
０１０ １００ ０００－２
健大高崎（群馬２位）
【東】秋田、大和田、斎藤－山田翔
【健】伊藤、片倉、向井－長島
▽二塁打 山田翔２（東）安藤（健）
作新学院（栃木）
４０１ ０２０ １００－８
０２０ ０００ １１０－４
早実（東京）
【作】篠原、高山－加藤
【早】服部、池田、今井、赤嶺－野村
▽本塁打 石戸（作）清宮（早）
霞ケ浦（茨城）
０００ ０３０ １０２－６
２１３ ０２０ ００×－８
日大三（東京）
【霞】川崎、遠藤－鈴木
【日】金成、八木－津原
▽本塁打 丸山（霞）津原（日）
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前橋育英－浦和学院（埼玉） ４回を投げ、９三振を奪った育英の丸山＝水戸市民
東海大相模（神奈川）－健大高崎 ４回裏健大２死一、三塁、安藤が堀江をかえす左越え二塁打を放ち同点＝茨城県・ひたちなか市民