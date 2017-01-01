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群馬県のニュース

採用面接解禁　企業と学生、思惑交錯　県内 

更新日時：2017年6月2日(金) AM 06:00
　来春卒業予定の大学生らに対する企業の採用面接などの選考が１日解禁され、就職活動は大詰めを迎えた。

　群馬県内の企業でも面接が始まった。解禁日より前に内々定を出している社もあり、学生優位の「売り手市場」を巡り企業と学生の思惑が交錯している。
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